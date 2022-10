O Benfica recebeu e venceu, esta terça-feira, a Juventus por 4-3 e garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O jovem defesa central António Silva inaugurou o marcador aos 17 minutos com uma assistência de Enzo Fernández. Foi o primeiro golo do jogador de 18 anos com a camisola principal do Benfica.

A Juventus empatou aos 22 minutos com um golo do avançado Moise Kean.

O médio João Mário repôs a vantagem do Benfica aos 28 minutos na conversão de uma grande penalidade.

O avançado Rafa Silva aumentou a vantagem das “águias” aos 35 minutos, com uma assistência de João Mário.

Na segunda parte, o Benfica aumentou para 4-1 o marcador com mais um golo do português Rafa Silva.

No entanto, em apenas dois minutos a Juventus reduziu a desvantagem para um golo. Arkadiusz Milik (77’) e Westen McKennie (79’) fizeram os golos da "vecchia signora”.

Com esta vitória, o Benfica apurou-se para os oitavos de final da Champions quando ainda falta ser jogada uma jornada da fase de grupos.

Classificação do Grupo H