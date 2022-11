Champions: FC Porto vinga-se do Atlético Madrid e assegura liderança do grupo

O FC Porto recebeu e venceu, esta terça-feira, o Atlético Madrid por 2-1, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os “dragões” conquistaram o primeiro lugar do Grupo B.

Os “dragões” inauguraram o marcador aos 5 minutos com um golo de Medhi Taremi. O avançado iraniano bateu Jan Oblak, após uma assistência de Evanilson.

O FC Porto dilatou a vantagem aos 24 minutos por intermédio de Stephen Eustáquio. O médio canadiano fez o "gosto ao pé” a passe de Galeno.

O Atlético Madrid reduziu a desvantagem aos 90+5 minutos com um golo de Iván Marcano.

Os “dragões” vingaram a derrota no primeiro jogo com o Atlético Madrid e conseguiram garantir a liderança do Grupo B.

O FC Porto beneficiou do empate entre o Club Brugge e o Bayer Leverkusen (0-0) para “fugir” para a liderança isolada do grupo.

Classificação do Grupo B