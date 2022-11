Champions: Sporting perde com Eintracht Frankfurt e cai para a Liga Europa

O Sporting perdeu, esta terça-feira, com o Eintracht Frankfurt por 2-1, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os “leões” seguem para a Liga Europa.

Os “leões” inauguraram o marcador aos 39 minutos com um golo de Arthur Gomes.

Os alemães empataram a partida aos 62 minutos com um golo de penálti de Daichi Kamada.

O segundo golo do Eintracht Frankfurt surgiu aos 73 minutos por intermédio de Randal Kolo Muani.

Com este resultado, o Sporting ficou em terceiro lugar do Grupo D e foi eliminado da Champions, caindo para a Liga Europa. Os “leões” vão disputar o play off de acesso aos oitavos de final da segunda prova da UEFA.

Classificação do Grupo D