Champions: Benfica precisa fazer melhor do que o PSG para assegurar 1.º lugar do grupo

Já apurada para os oitavos de final, a equipa treinada pelo alemão Roger Schmidt procura um bom resultado e, sobretudo, fazer melhor do que os franceses, que lideram o grupo com os mesmos 11 pontos, mas com vantagem na diferença de golos.

O Benfica procura esta quarta-feira assegurar o triunfo no grupo H da Liga dos Campeões de futebol, na visita aos israelitas do Maccabi Haifa, em que precisa fazer melhor do que o Paris Saint-Germain nesta última jornada.

O Benfica estará em Haifa sem Enzo Fernandez, com o argentino, castigado, a falhar pela primeira vez um jogo esta época, em que as 'águias' seguem sem qualquer derrota, com 17 vitórias e quatro empates, entre I Liga, Liga dos Campeões e Taça de Portugal.

Em contrapartida, na comitiva viajou o defesa-central Lucas Veríssimo, recuperado de grave lesão e que não compete pela equipa principal desde novembro do último ano.

Veríssimo foi utilizado recentemente em dois jogos da II Liga, pela equipa B, e agora dá mais um passo no sentido de regressar em pleno aos trabalhos da equipa principal.

Enquanto o Benfica visita o Maccabi Haifa, em jogo com arbitragem do inglês Anthony Taylor, à mesma hora (20:00 horas de Lisboa), o Paris Saint-Germain joga em casa da Juventus, equipa que ainda faz contas, com os israelitas, mas pelo terceiro lugar do grupo.