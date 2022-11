"A fasquia é chegar a fevereiro e disputar o primeiro jogo contra o Club Brugge fora, para, depois, jogarmos no nosso estádio, onde somos muito fortes, e, com o apoio dos nossos adeptos, conseguirmos ultrapassar este adversário, respeitando-o ao máximo e mantendo os valores que temos demonstrado ao longo desta época", afirmou Simão.

O Club Brugge qualificou-se pela primeira vez para a fase a eliminar da competição, ao terminar, de forma surpreendente, no segundo lugar do Grupo B, atrás do FC Porto, mas à frente dos alemães do Bayer Leverkusen e dos espanhóis do Atlético de Madrid.

"Conhecemos bem o Club Brugge. Foi campeão da Bélgica no ano passado e todos vimos a campanha que fez nesta fase de grupos" , começou por dizer o ex-futebolista, em declarações ao canal do clube BTV, depois do sorteio, realizado em Nyon, na Suíça.

Simão Sabrosa acredita que pausa para o Mundial “vai ser um desafio”

A eliminatória disputa-se apenas em fevereiro e março, após uma inédita interrupção para se disputar o Campeonato do Mundo, a meio da época futebolística, que "vai ser um desafio para o Benfica e para todas as equipas presentes nesta fase" do torneio.

"Será algo novo, mas a estrutura do futebol do Benfica está seguramente a tratar do assunto de forma profissional, para chegarmos a fevereiro ao mais alto nível", contou.

Simão Sabrosa apelou ao apoio dos adeptos 'encarnados' durante a eliminatória:

"O Benfica tem sempre apoio, independentemente do local onde joga, é impressionante. Cultivamos e fazemos para que isso aconteça. Vamos querer ir à Bélgica, em fevereiro, lutar por um bom resultado, para depois jogarmos no nosso estádio, completamente cheio. O Benfica tem sempre apoio, casa e fora, e acreditamos que acontecerá assim".

O embate entre Benfica e Club Brugge também marca o reencontro com o avançado ucraniano Roman Yaremchuk, recrutado pelos belgas no 'mercado' de transferências da atual época, mas Simão desvalorizou:

"É sempre bom reencontrar jogadores que jogaram no Benfica, mas tanto nós, como o Roman, vamos querer seguir em frente".

Belgas apenas perderam uma vez nesta edição da Liga dos Campeões

Detentor do campeonato belga, o Club Brugge apurou-se diretamente para a fase de grupos da prova e surpreendeu a Europa do futebol com três triunfos nas primeiras três jornadas (1-0 ao Bayer Leverkusen, 4-0 ao FC Porto e 2-0 ao Atlético de Madrid), somando depois 'nulos' com espanhóis e alemães e um desaire com os lusos, por 4-0.

Oitavos de final disputam-se entre fevereiro e março

O primeiro duelo entre Club Brugge e Benfica -- que venceu o Grupo H, secundado por Paris Saint-Germain e Juventus -, joga-se na Bélgica, em 14, 15, 21 ou 22 de fevereiro de 2023, enquanto o segundo disputar-se-á em Lisboa, em 07, 08, 14 ou 15 de março.