O Inter Milão vai apresentar-se com "grande respeito" pelo FC Porto na eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões, disse esta segunda-feira o ex-futebolista internacional argentino Javier Zanetti, atual vice-presidente do clube italiano. Vitor Baía, por parte dos “dragões”, assume que será uma “eliminatória muito dura”.

"Sou otimista por natureza, sobretudo quando as coisas estão difíceis. Temos um grande respeito pelo FC Porto. Se ganhou o seu grupo, significa que fez um bom trabalho. Vão ser dois jogos difíceis. Conheço bem o FC Porto e o meu antigo colega de equipa Sérgio Conceição [treinador do FC Porto, com quem partilhou balneário em Milão], que tem feito um grande trabalho", observou o dirigente, após o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

O campeão nacional FC Porto, vencedor do Grupo B, começa por defrontar o Inter Milão, segundo do C, no Giuseppe Meazza, em 14, 15, 21 ou 22 de fevereiro de 2023, com a segunda mão prevista para 07, 08, 14 ou 15 de março, no Estádio do Dragão, no Porto.

FC Porto “é perigoso do meio-campo para a frente”

"Vi os jogos que o FC Porto fez contra o Atlético de Madrid. Estiveram bem e têm atletas interessantes. É difícil criar situações de ataque contra a equipa de Diego Simeone, mas eles colocaram-na em dificuldade e tiveram muitas. Os desafios não serão simples e têm de ser preparados da melhor forma, pois o FC Porto é perigoso do meio-campo para a frente, mas podemos dar o melhor e esperamos estar em forma", concluiu Javier Zanetti.

Os 'dragões', que venceram a prova em 1986/87 e 2003/04, estão pela 13.ª ocasião nos 'oitavos', somando cinco passagens (2003/04, 2008/09, 2014/15, 2018/19 e 2020/21) e sete afastamentos (2004/05, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2012/13, 2016/17 e 2017/18).

Já os 'nerazzurri', detentores do cetro em 1963/64, 1964/65 e 2009/10, vão disputar esta fase pela 10.ª vez, numa série iniciada em 2004/05, quando afastaram o então campeão europeu FC Porto, com Zanetti titular nos dois embates (1-1 no Dragão e 3-1 em Milão).

"Vão ser duas partidas maravilhosas, em dois estádios cheios e perante público especial, digno de uma prova tão importante. Respeitamos o FC Porto, que é uma equipa que se sai bem na 'Champions' há anos. O seu treinador, Sérgio Conceição, foi meu colega na Lazio e conheço-o muito bem. O nosso objetivo é passar e dar um sonho aos adeptos, disputando os 'quartos' depois de muito tempo. Os detalhes farão a diferença", anteviu, por sua vez, o técnico Simone Inzaghi, citado pelo sítio oficial do vice-campeão italiano.

Eliminatória será de “grande nível”, diz Baía

O embate entre FC Porto e os italianos do Inter Milão nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol significará uma "eliminatória muito dura", considerou hoje Vítor Baía, administrador da SAD e vice-presidente dos 'dragões'.

"Será uma eliminatória de grande nível, contra uma equipa com grande qualidade, bons jogadores e uma atmosfera bastante agradável no seu estádio. Tudo é possível. Agora, acreditamos sempre nas nossas capacidades, dinâmicas da equipa e treinador. Somos positivos por natureza e acreditamos sempre que vamos passar, porque é mesmo esse o nosso ADN de vitória", avaliou o dirigente, após o sorteio.