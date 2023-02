Hoje, o Paris Saint-Germain informou que o avançado sofreu uma lesão na coxa esquerda, ao nível do bíceps femoral.

Esta lesão deixa o jogador francês fora dos relvados cerca de três semanas, afastando o avançado do jogo em casa com o Bayern Munique para a “Champions”, agendado para 14 de fevereiro às 20:00, no Parque dos Príncipes.