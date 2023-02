Confrontos entre adeptos do Benfica e Brugge após jogo da Liga dos Campeões

No fim do jogo desta quarta-feira, os adeptos do Benfica e do Club Brugge envolveram-se em confrontos. As imagens foram divulgadas pela imprensa belga e demonstram uma intervenção policial sobre alguns adeptos que estavam a causar distúrbios.

Os confrontos aconteceram no interior do Estádio do Club Brugge.

O Benfica ganhou esta quarta-feira uma importante vantagem na luta pelo apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer o Club Brugge por 2-0.

Até ao momento não há qualquer detenção ou feridos.