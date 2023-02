O treinador italiano Simone Inzaghi pediu esta terça-feira um Inter Milão determinado, para poder superar o FC Porto na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, em jogo agendado para quarta-feira.

"São 180 minutos e este é o primeiro 'round', em que jogamos diante dos nossos adeptos. Precisamos de correr, de agressividade e determinação, sabendo que o oponente é valioso e tem feito um bom trabalho diante de equipas italianas", começou por dizer o treinador dos 'nerazzurri', em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Simone Inzaghi disse querer inverter essa tendência, frente a um rival em que reencontrará Sérgio Conceição, treinador dos 'dragões' e seu antigo companheiro de equipa, quando ambos jogaram na Lazio, em 1999/00.

"É com muita satisfação que vou ver o Sérgio, era um excelente companheiro, partilhámos vitórias importantes e agora está a fazer um grande trabalho como treinador, faz grandes coisas, quer no plano físico, como técnico", acrescentou.

“FC Porto vem de 10 vitórias consecutivas, mas encontrará um Inter que está bem”

Inzaghi lembrou que os 'dragões' somam 10 vitórias consecutivas e que, apesar de terem alguns jogadores em dúvida, por questões físicas, são uma equipa com futebolistas de "qualidade" e "muito organizada".

"O FC Porto vem de 10 vitórias consecutivas, mas encontrará um Inter que está bem, saudável e que quer jogar o melhor possível", adiantou o técnico do segundo classificado da Serie A.

Em relação ao que pode esperar dos 'dragões', Inzaghi explicou que o FC Porto tanto pode estar na expectativa, como ter a iniciativa, com a capacidade de assumir diferentes fases no jogo, mas que da parte do Inter é preciso coração, mas também cabeça.

"Em certos jogos, a cabeça faz a diferença. Mas a este nível, existem sempre dificuldades e temos que as enfrentar enquanto equipa. O FC Porto é uma equipa que trabalha muito em conjunto e isso exige grande trabalho de todos", alertou.

“Será equilibrado e os detalhes vão fazer a diferença”

Na conferência de imprensa desta terça-feira esteve também o defesa italiano Francesco Acerbi, que espera um oponente de grande qualidade e habituado a este palco, embora tenha salientado que os italianos querem aproveitar o fator casa.

"Este jogo prepara-se mentalmente, são os oitavos de final da Liga dos Campeões em San Siro, diante de 80.000 adeptos. Queremos alcançar um bom resultado perante os nossos adeptos, mas será equilibrado e os detalhes vão fazer a diferença", disse.

O jogo da primeira mão dos 'oitavos' da 'Champions' entre Inter Milão e FC Porto disputa-se na quarta-feira no Estádio San Siro, em Milão, a partir das 20:00 (em Lisboa), e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.

A segunda mão da eliminatória está agendada para 14 de março, no Estádio do Dragão, no Porto.