Champions: Pinto da Costa confiante na vitória do FC Porto

O presidente do FC Porto participou esta quarta-feira num almoço com os responsáveis do Inter de Milão.

À chegada ao restaurante, no centro de Milão, Pinto da Costa falou à SIC sobre as expectativas para o jogo desta quarta-feira.

Pinto da Costa admitiu que o Inter de Milão "é uma grande equipa", mas a esperança é de que o Porto vai vencer "Espero ganhar, como sempre".

Além disso, o presidente dos azuis e branco afirmou que "todos os jogadores, de todas as equipas, têm respeito pelo Porto".

O jogo entre o FC Porto e o Inter Milão, da primeira mão dos oitavos de final da Champions, realiza-se no Estádio Giuseppe Meazza, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa).