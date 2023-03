Liga dos Campeões: Club Brugge quer surpreender Benfica

Os resultados do Club Brugge não têm sido positivos, somando apenas duas vitórias nos últimos 14 jogos. Na liga belga, ocupa o quarto lugar, a 21 pontos do primeiro, e vem de uma derrota com penúltimo classificado por 3-0.

Na Liga dos Campeões, perdeu na primeira mão, em casa, com o Benfica por 2-0. Mesmo assim o treinador Scott Parker, que tem o lugar em risco, mantém a esperança no apuramento para os quartos-de-final.

“Na primeira mão com o Benfica vi a minha equipa confiante. E isso dá-me muita confiança para este jogo. A primeira mão foi decidida por dois erros nossos e antes disso até estávamos a jogar bem. Agora vamos dar tudo o que temos neste segundo jogo”, disse na conferência de imprensa de antevisão.

O Benfica recebe o Club Brugge na terça-feira, em partida da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem do turco Halil Umut Meler.