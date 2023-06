Champions: dois portugueses podem ser campeões europeus

Numa época já com Campeonato e Taça de Inglaterra conquistados, Bernardo Silva tem feito a diferença no ataque do City. Já Ruben Dias tem marcado posição na defesa e dá pragmatismo a um momento que pode ser histórico.

Em 10 jogos na Liga dos Campeões esta época Haaland marcou 12 golos.

A equipa que eliminou Porto e Benfica, reconhece o favoritsmo do City mas acredita que pode voltar a ser campeã da Europa e colocar uma cereja no topo do bolo para quem já levantou o título de campeão do Mundo pela Argentina esta época.

O Inter já tem três títulos europeus, o último, em 2010, com José Mourinho.

Para o Manchester City é apenas a segunda final da Champions. A primeira foi em 2021 e apesar de também ser favorito, perdeu com o Chelsea.