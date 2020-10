Benfica vence Standard Liège e lidera grupo D da Liga Europa

O Benfica venceu esta quinta-feira o Standard Liège, no Estádio da Luz, por 3-0, em jogo do grupo D da Liga Europa.

Os golos da equipa encarnada foram marcados por Pizzi (49', de penálti, e 76') e Waldschmidt (66', de penálti).

Com este triunfo, as "águias" lideram o grupo com 6 pontos em dois jogos, os mesmos que os escoceses do Rangers, que também hoje venceram em casa o Lech Poznan por 1-0 - os "encarnados" têm vantagem na diferença de golos.

Na 3.ª jornada, que se realiza já na próxima quinta-feira, o Benfica discute a liderança isolada do grupo com o Rangers, na Luz (17h55), enquanto o Standard Liège desloca-se à Polónia para defrontar o Lech Poznan (17h55), num duelo entre equipas que continuam sem pontuar nesta edição da Liga Europa.