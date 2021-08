Os adversários do SC Braga na fase de grupos da Liga Europa

O Sporting de Braga vai defrontar os sérvios do Estrela Vermelha, búlgaros do Ludogorets e os dinamarqueses do Midtjylland no grupo F da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira.

A fase de grupos da Liga Europa, na qual a formação bracarense, vencedora da Taça de Portugal, é a única representante nacional, vai ser disputada entre 16 de setembro e 9 de dezembro.



Composição dos grupos:

Grupo A: Lyon (Fra); Rangers (Esc); Sparta Praga (R. Che); Brondby (Din)

Grupo B: Mónaco (Fra); PSV (Hol); Real Sociedad (Esp); Sturm Graz (Aut)

Grupo C: Nápoles (Itá); Leicester (Ing); Spartak Moscovo (Rús); Légia Varsóvia (Pol)

Grupo D: Olympiacos (Gré); Eintracht Frankfurt (Ale); Fenerbahçe (Tur); Royal Antwerp (Bél)

Grupo E: Lazio (Itá); Lokomotiv Moscovo (Rús); Marselha (Fra); Galatasaray (Tur)

Grupo F: SC Braga (Por); Estrela Vermelha (Sér); Ludogorets (Bul); Midtjylland (Din)

Grupo G: Bayer Leverkusen (Ale); Celtic (Esc); Bétis (Esp); Ferencvaros (Hun)

Grupo H: Dínamo Zagreb (Cro); Genk (Bél); West Ham (Ing); Rapid Viena (Aut)

A final da competição está marcada para 18 de maio de 2022, no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, em Sevilha.