Liga Europa: Carlos Carvalhal "confiante" na vitória do SC Braga

O treinador Carlos Carvalhal disse esta quarta-feira que o Sporting de Braga está confiante para a receção ao Estrela Vermelha, na quinta-feira, jogo que tem de vencer para apurar-se para os oitavos de final da Liga Europa de futebol.

Os bracarenses recebem os sérvios na sexta e última jornada do grupo F, equipa com a qual perderam na primeira ronda, há cerca de três meses (2-1).

"O Estrela Vermelha está a um nível idêntico, mas nós estamos muito melhor do que quando fomos jogar à Sérvia e os resultados atestam isso. Temos conseguido vitórias, golos, um equilíbrio muito grande, 19 golos e três sofridos nos últimos jogos", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Para Carlos Carvalhal, os jogadores do Sporting de Braga estão "confiantes no ponto certo".

"Não é confiança de exuberância, mas nas nossas capacidades e no que podemos fazer. Se for assim, vamos conseguir o primeiro lugar do grupo, esse é o nosso grande objetivo", disse.

Ao Estrela Vermelha também serve o empate para ficar em primeiro lugar, facto reconhecido por Carvalhal.

"Quem tem possibilidade de conseguir dois resultados em três, tem mais algumas cautelas, mas nós não vamos deixar de as ter também porque só podemos vencer se formos equilibrados. O adversário tem uma maturidade muito grande, é uma equipa muito batida, com muitos anos destas competições, mas do outro lado vai ter uma equipa muito irreverente, que sabe atacar e equilibrar-se para defender. Sabemos que os erros nestas competições custam caro", disse.

"Quando recebemos o Iuri, ele era meio jogador e hoje é um jogador completo"

O treinador referiu ainda que há três dias seguidos que Tormena, Al Musrati e Galeno "sobem para fazer a primeira parte do treino, mas só depois do aval positivo do departamento médico é que integram a convocatória".

"São jogadores importantes, como todos para o treinador, mas sem eles a equipa continuou a corresponder porque o espírito de equipa é bom, tem uma ideia de jogo bem definida e os jogadores entendem-na. Esses jogadores só integram a convocatória se estiverem a 100 por cento. Estamos numa fase decisiva da época e não podemos perder jogadores. Jogadores em situação de risco não avançam, só se estiver a 100 por cento, não a 99, pode avançar", garantiu.

Iuri Medeiros tem estado em destaque com várias assistências e Carlos Carvalhal notou que o esquerdino "é hoje um jogador completo".

"Quando recebemos o Iuri, ele era meio jogador e hoje é um jogador completo, que defende, transita bem defensiva e ofensivamente e marca a diferença do ponto de vista técnico. Esse foi o desafio que lhe foi lançado e chegou a um ponto que pode ambicionar mais", disse.

Na última ronda, há duas semanas, os bracarenses perderam por 3-2 com o Midtjylland, na Dinamarca, pelo que só uma vitória lhes garante o primeiro lugar do grupo e a consequente passagem direta à fase seguinte da competição.

Sporting de Braga, segundo classificado do grupo F, com nove pontos, e Estrela Vermelha, primeiro, com 10, defrontam-se a partir das 20:0 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado pelo italiano Marco Guida.



