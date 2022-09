Liga Europa: Vitinha dá vitória ao Sporting de Braga frente ao Union Berlin

O Sporting de Braga venceu esta quinta-feira o Union Berlin, por 1-0, num jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O único golo da partida foi marcado por Vitinha aos 77 minutos.

A formação de Artur Jorge soma a segunda vitória na fase de grupos e mantém-se no primeiro lugar do grupo D, com seis pontos. Em segundo, está o Saint-Gilloise também com seis pontos. A Union de Berlin e o Malmo somaram a segunda derrota nesta edição da Liga Europa.

O SC Braga não perde em casa nas competições europeias há sete jogos. Esta época, os minhotos ainda não perderam um jogo.