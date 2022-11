"Foco" do Sporting é o campeonato, Midtjyland fala numa "tarefa difícil"

O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, elogiou esta segunda-feira o Midtjylland, adversário no 'play-off' de apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, mas assumiu o objetivo de "passar à fase seguinte". Do lado dinamarquês chegaram também elogios dirigidos “aos leões”.

"O nosso foco, agora, está no campeonato, mas quando chegar esta eliminatória estaremos preparados para o desafio", disse o dirigente aos meios de comunicação oficiais dos 'leões'.

Viana lembrou, no entanto, que os dinamarqueses são "uma equipa que, nos últimos anos, tem sido presença assídua nas competições europeias".

"Estiveram num grupo muito equilibrado na Liga Europa, terminaram com os mesmos pontos do primeiro [classificado] e conseguiram bons resultados, sobretudo em casa", frisou o diretor desportivo 'leonino'.

Os encontros do 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa de futebol realizam-se nos dias 16 e 23 de fevereiro, sendo que Sporting e Midtjylland disputam a primeira mão em Lisboa, no Estádio José Alvalade, decidindo, depois, a eliminatória na Dinamarca.

“O Sporting tem muitos e grandes méritos europeus”, diz o diretor desportivo do Midtjylland

"O Sporting tem muitos e grandes méritos europeus, sem dúvida que será uma tarefa difícil. Estamos ansiosos e vai ser incrível", disse Svend Graversen, em declarações ao site oficial do Midtjylland.

O dirigente lembrou ainda que "quando se defronta o 33.º classificado do 'ranking' europeu, é óbvio que se trata de uma equipa de qualidade que tem estado na Liga Europa e na Liga dos Campeões" durante muitos anos. "No entanto, seria sempre assim, fosse qual fosse o resultado do sorteio, por isso vai ser uma tarefa incrivelmente entusiasmante", concluiu.

Graversen recordou também os confrontos mais recentes contra equipas portuguesas, incluindo o Benfica, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões desta época, que considerou o "número um de Portugal".

O dirigente destacou, no entanto, que o Midtjylland está "uma equipa europeia mais experiente" e apostou em transportar esse crescimento para o embate com os 'leões'.

"No ano passado, defrontámos uma boa equipa do [Sporting de] Braga, enquanto este ano temos de admitir que não tivemos hipóteses com o Benfica, mas isso tem acontecido com a maior parte dos clubes", concluiu Svend Graversen.

Dinamarqueses têm apenas uma vitória em oito jogos contra equipas portuguesas

Os dinamarqueses têm sido 'clientes' regulares das equipas portuguesas neste século e não têm um saldo positivo, com apenas uma vitória e um empate em oito encontros.

O Sporting foi mesmo o primeiro a deixar para trás o adversário que enfrenta, agora, no 'play-off' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, vencendo por 3-0 na Dinamarca e por 3-2 em Alvalade na primeira eliminatória da Taça UEFA em 2001/02.

O Vitória de Guimarães também superou o Midtjylland na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Europa 2011/12, com um empate 0-0 em Herning e um triunfo por 2-1 na cidade 'berço', enquanto na época passada, no Grupo F desta competição, o Sporting de Braga venceu por 3-1 em casa, mas perdeu por 3-2 fora.

Já nesta temporada, o Benfica superou o Midtjylland na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões com triunfos por 4-1 em Lisboa e 3-1 na Dinamarca.