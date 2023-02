Pedro Gonçalves voltou aos golos com um grande remate fora da área contra o Midtjylland, na segunda mão do play-off da Liga Europa.

De volta no trio de ataque, “Pote” regressou, também, aos grandes golos no jogo frente à equipa dinamarquesa, fazendo o 0-2 (0-3 no agregado) para os “leões”.