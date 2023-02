Midtjylland-Sporting: o momento em que lateral da equipa dinamarquesa foi expulso

O lateral esquerdo do Midtjylland, Paulinho, foi expulso por acumulação de amarelos em duas faltas seguidas logo na primeira parte da segunda mão do play-off da Liga Europa.

O árbitro eslovaco não deu outra oportunidade ao jogador brasileiro e este viu o segundo amarelo por um pisão no tornozelo do lateral direito do Sporting, Ricardo Esgaio.

A equipa dinamarquesa ficou a jogar com 10 a partir dos 39 minutos.

O Sporting derrotou esta quinta-feira o Midtjylland por 4-0, na Dinamarca, na segunda mão do play-off da Liga Europa, assegurando uma vaga nos oitavos-de-final da competição.