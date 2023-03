Rúben Amorim "satisfeito" antecipa "jogo de sofrimento" em Londres

O Sporting empatou esta quinta-feira a dois golos com o Arsenal, no Estádio José Alvalade, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.

No final do jogo, os jogadores que fizeram os golos leoninos, Gonçalo Inácio e Paulinho, estavam satisfeitos com a exibição, mas não com o resultado.

O treinador Rúben Amorim prevê um jogo muito difícil na segunda mão e elogiou o trabalho da equipa.

O encontro da segunda mão joga-se na próxima quinta-feira, 16 de março, às 20:00, no Estádio Emirates, em Londres, e terá transmissão em direto na SIC e no site da SIC Notícias.

A final da Liga Europa 2022/23 vai ser realizada na Arena Puskas, em Budapeste, a 31 de maio.