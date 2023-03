Adeptos da Real Sociedad atacam autocarro de apoiantes da Roma

A Real Sociedad e a AS Roma, de José Mourinho, encontraram-se no País Basco para discutir a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Antes do encontro os adeptos das duas equipas envolveram-se em confrontos e alguns simpatizantes do emblema espanhol chegaram mesmo a atacar um autocarro onde seguiam apoiantes do clube romano.

Através de um vídeo que circula nas redes sociais é possível perceber a violência dos confrontos entre visitantes e visitados.

Antes do derradeiro encontro dos "oitavos" da Liga Europa, um grupo de apoiantes do clube de San Sebastián atacou, com recurso a cadeiras e outros objetos, um autocarro onde seguiam adeptos rivais.

Tais ações obrigaram à intervenção da polícia de choque que ao chegar ao local viu os autores do ataque fugirem em passo acelerado.

Roma seguiu em frente e já conhece adversário

Dentro de campo os dois emblemas não foram além de um empate a zero, o que fez com que os comandados de José Mourinho seguissem em frente na prova, já que tinham vencido o primeiro confronto por 2-0.

Após o sorteio desta sexta-feira que decorreu em Nyon, na Suíça, a Roma ficou a saber que irá ter de derrotar o Feyenoord se quiser marcar presença nas meias-finais.