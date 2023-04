Pedro Gonçalves diz que golo contra o Arsenal é "o melhor da carreira"

O golo de Pedro Gonçalves marcado em Londres no Emirates Stadium, casa do Arsenal, correu mundo e a UEFA quis conhecer melhor o jogador que nasceu em Vidago e tem já 18 golos marcados esta época.

Desde a explicação do momento do golo, que considera ser já o "golo da carreira" mesmo tendo apenas ainda 24 anos, até ás suas raízes em Vidago e a origem do nome "pote", o jogador deu-se a conhecer à UEFA e está a ser reconhecido pelo mundo fora pelas suas exibições na competição europeia.

O Sporting defronta esta quinta feira, em Turim, a Juventus para a Liga Europa. A equipa de Ruben Amorim chega aos quartos de final depois de ter eliminado o favorito a ganhar a competição: Arsenal.