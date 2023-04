O Juventus-Sporting contado em 2 minutos

O Sporting perdeu esta quinta-feira em casa da Juventus, por 1-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, decidido com um golo de Federico Gatti.

O defesa italiano marcou o único golo do encontro aos 73 minutos, dando vantagem aos italianos, que visitam o Estádio José Alvalade na próxima quinta-feira, 20 de abril, na segunda mão, num jogo com transmissão em direto na SIC e no site da SIC Notícias.

O vencedor desta eliminatória vai defrontar nas meias-finais o Manchester United ou o Sevilha, que empataram a dois golos em Old Trafford, na primeira mão.