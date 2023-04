Liga Europa: “Acima de tudo temos de fazer golos"

Com as contas no campeonato complicadas, o Sporting vira-se para a Liga Europa . A vitória na prova garante a presença na liga milionária na próxima época.

Em declarações à SIC Notícias, Rúben Amorim acredita que é possível passar a eliminatória frente à Juventus e explica como.

“Acima de tudo temos de fazer golos. Vem sendo hábito termos de explicar os maus resultados com o facto de não marcarmos golos, mas é muito óbvio”

Para o técnico da turma de Alvalade, na primeira mão, a equipa fez uma boa exibição em Turim, souberam controlaram o jogo e têm de ser “muito inteligentes” contra a equipa italiana.

“Temos de ter noção que temos 90 minutos para, pelo menos, empatar a eliminatória. Portanto, temos de ser muito inteligentes, consistentes e entender os momentos do jogo", reforça Rúben Amorim.

O calcanhar de Aquiles da equipa

Questionado sobre a finalização do Sporting e a falta de mais um ponta de lança para o resto da época, o técnico leonino defende que “agora é mais fácil fazer essa avaliação do que no início da temporada”. O Sporting teve “duas épocas onde ganhou títulos, por vezes até com menos avançados do que têm neste momento”.

“Não há que pensar nisso, verdade é que as oportunidades são criadas. Temos vários jogadores de qualidade e, mesmo sendo um médio, já tivemos o melhor marcador da Liga no primeiro ano. Portanto, isto é muito maior do que um avançado, há muito jogadores a falhar oportunidades, mas o foco tem de ser que temos jogadores tecnicamente fortes para fazer golos ”, disse o treinador verde e branco.

Em relação à atitude da Juventus para o jogo de quinta-feira, Rúben Amorim espera uma equipa muito forte em todos os momentos da partida e que saiba controlar o jogo.

Marcus Edwards é opção

Marcus Edwards já está recuperado da gastroenterite que o afastou do jogo com o Arouca e “é mais um jogador que está apto”. Apesar de ser opção, o técnico dos “leões” não revela se o inglês é titular

Daniel Bragança, St. Juste, Jovane e Paulinho continuam de fora por lesão.