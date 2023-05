O penálti decisivo: Patrício defendeu, árbitro mandou repetir e Sevilha venceu a Liga Europa

O Sevilha conquistou esta quarta-feira a Liga Europa pela sétima vez, ao derrotar a Roma, treinada pelo português José Mourinho, por 4-1 no desempate por penáltis, em Budapeste, depois do empate a um golo no tempo regulamentar e no prolongamento.

Mancini e Ibañez desperdiçaram castigos máximos para os romanos, enquanto os sevilhanos converteram os quatro penáltis de que dispuseram no desempate.

O quarto penálti cobrado pelo Sevilha foi inicialmente defendido por Rui Patrício, mas uma irregularidade no posicionamento do internacional português levou Anthony Taylor a ordenar a repetição e, à segunda, Montiel não desperdiçou.