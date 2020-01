MNE diz que é preciso ser implacável com práticas ilegais no caso Luanda Leaks

O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a melhor forma de defender as empresas portuguesas da exposição ao caso Luanda Leaks é ser implacável com as práticas ilegais.

Uma declaração feita esta tarde no Parlamento, onde Augusto Santos Silva está a ser ouvido sobre o Orçamento do Estado.