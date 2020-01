Administradores da NOS com ligações diretas a Isabel dos Santos chamados a prestar depoimento

Segundo o Jornal de Negócios o conselho de administração da Nos esteve ontem reunido para analisar a maior investigação aos negócios da empresária angolana Isabel dos Santos, a Luanda Leaks e decidiu chamar a prestar declarações os três admninistradores da empresa com ligações diretas à empresária angolana Isabel dos Santos.

Jorge Brito Pereira, o presidente do conselho de administração e advogado da empresária Isabel dos Santos, Paula Oliveira e Mário Leite da Silva deverão, assim, prestar depoimento perante o Comité de Ética e a Comissão de Governo Societário da Nos, já na próxima segunda-feira.

A decisão deste encontro acontece no dia a seguir à Sonae ter dito que estava a acompanhar com atenção e preocupação as notícias do Luanda Leaks.