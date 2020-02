Ministro da Economia aplaude saída de Isabel dos Santos das empresas nacionais

O ministro da Economia diz que é importante a saída de Isabel dos Santos das empresas portuguesas.

Em entrevista à agência Reuters, Pedro Siza Vieira acredita que a venda de participações da Efacec e do EuroBic é um bom passo e que pode evitar danos reputacionais para as empresas nacionais, envolvidas no Luanda Leaks.



LUANDA LEAKS: A INVESTIGAÇÃO

A Luanda Leaks, uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, é a maior investigação jornalística alguma vez feita aos negócios da empresária angolana Isabel dos Santos. Mais de 715 mil documentos foram analisados por 120 jornalistas dos maiores órgãos de comunicação social de todo o mundo começaram a ser divulgados.

O Expresso e a SIC associaram-se a este consórcio internacional e revelam como a filha do antigo Presidente de Angola fez chegar pelo menos 115 milhões de dólares dos cofres da Sonangol a uma sociedade do Dubai, controlada por pessoas próximas. Todas elas portuguesas.