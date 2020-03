Juiz Carlos Alexandre ordena arresto dos bens de Isabel dos Santos em Portugal

Isabel dos Santos tem já todos os bens arrestados em Portugal, nomeadamente imóveis, contas bancárias e participações em empresas.

De acordo com o jornal i, o juiz Carlos Alexandre determinou o arresto a todo o património da filha de José Eduardo dos Santos em Portuga, depois do Tribunal da Relação ter ordenado a revogação de um outro juiz de instrução criminal que apenas tinha autorizado a apreensão de algumas contas da empresária angolana.

Contactada pela SIC, a defesa de Isabel dos Santos em Portugal garante não ter sido notificada do arresto e contesta o facto de as autoridades portuguesas não lhe darem conhecimento do número e do conteúdo dos processos que correm contra a cliente.

LUANDA LEAKS: A INVESTIGAÇÃO

A Luanda Leaks, uma investigação do Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação, é a maior investigação jornalística alguma vez feita aos negócios da empresária angolana Isabel dos Santos. Mais de 715 mil documentos foram analisados por 120 jornalistas dos maiores órgãos de comunicação social de todo o mundo começaram a ser divulgados.

O Expresso e a SIC associaram-se a este consórcio internacional e revelam como a filha do antigo Presidente de Angola fez chegar pelo menos 115 milhões de dólares dos cofres da Sonangol a uma sociedade do Dubai, controlada por pessoas próximas. Todas elas portuguesas.

