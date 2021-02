Contratos e extratos bancários mostram para onde foram os milhões da Sonangol

Os papéis provam que parte desse dinheiro - 73 milhões - serviu para remunerar três consultoras internacionais com representação em Portugal e um reputado escritório de advocacia. São eles a BCG, a PwC, a Mckinsey e os advogados da Vieira de Almeida. Nenhum assumiu ter recebido estes pagamentos via Dubai.

Outros 21 milhões de dólares acabaram por ir parar a empresas do núcleo próximo da empresária angolana e até a sociedades da filha do ex-presidente de Angola. Há ainda 30 milhões sem registos que terão ficado na conta da offshore no Dubai.

