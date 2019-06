Benfica anuncia proposta do Atlético Madrid por João Félix

O Benfica anunciou esta quarta-feira, num comunicado enviado à CMVM, que recebeu do Atlético de Madrid uma proposta para a contratação de João Félix, que as águias estão "a analisar".

Os espanhóis dão de imediato 90 milhões e os 30 que faltam para bater a cláusula do jogador serão pagos através de uma entidade bancária. A este último valor estão associados os juros - cerca de de seis milhões de euros - numa operação que vai custar ao clube espanhol um total de 126 milhões de euros.

A confirmarem-se estes valores, a transferência de João Félix, de 19 anos, será a mais cara de sempre de um futebolista português, acima dos 100 ME que Cristiano Ronaldo custou à Juventus em 2018/19, e mais do que duplica o maior encaixe de um clube luso, ou seja, os 50 ME que o Real Madrid pagou ao FC Porto pelo defesa brasileiro Éder Militão, já em 2019.

O negócio entra também para o 'top-5' dos mais volumosos da história do futebol, igualando os 120 milhões pagos pelo FC Barcelona ao Liverpool por Philippe Coutinho, embora as variáveis previstas possam elevar a transferênca do brasileiro aos 160 ME.

No topo da tabela continua o brasileiro Neymar, que levou o Paris Saint-Germain a acionar a cláusula de rescisão de 222 ME do contrato com o FC Barcelona.

Na mesma temporada, os parisienses contrataram o francês Kylian Mbappé ao Mónaco, mas através de um empréstimo com obrigação de compra no final da época, por 145 milhões de euros, mais 35 em variáveis.

Os franceses Ousmane Dembélé, que se transferiu do Borussia Dortmund para o FC Barcelona, e Paul Pogba, que trocou a Juventus pelo Manchester United, custaram 105 milhões de euros, aos quais podem acrescer algumas variáveis.

Depois de ter feito parte da formação no FC Porto, com passagens pelo Dragon Force e pelo Padroense, equipas ligadas aos 'dragões', Félix, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2015/16, para a equipa de juvenis.

Esta temporada, o avançado estreou-se pela equipa principal, ao serviço da qual fez 43 encontros e marcou 20 golos, tendo ainda feito a estreia pela seleção portuguesa, na Liga das Nações.

Com Lusa