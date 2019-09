Olympiacos paga sete milhões de euros ao Sporting por Podence

O Sporting e o Olympiacos chegaram a acordo para a transferência do jogador Daniel Podence para a equipa grega, tendo o clube ateniense se comprometido a pagar sete milhões de euros, revelaram os 'leões', na segunda-feira.

De acordo com comunicação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting revela que, "na presente data, celebrou um acordo com Olympiacos FC e com o jogador Daniel Podence, nos termos do qual o referido clube grego se comprometeu pagar à Sporting SAD a quantia de sete milhões de euros".

Na nota, a SAD 'leonina' dá conta de que as partes "renunciaram a quaisquer direitos de que pudessem ser titulares em virtude do contrato de trabalho desportivo celebrado entre o jogador e a Sporting SAD, bem como em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador".

O antigo jogador do Sporting foi um dos que rescindiu o seu contrato em consequência dos incidentes de Alcochete do ano passado e estava atualmente em litígio com o clube 'leonino'.

