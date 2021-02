Rafael Camacho vai ser emprestado pelo Sporting ao Rio Ave

O extremo não tem lugar no plantel do Sporting, depois de um desentendimento com o treinador Rúben Amorim. Rafael Camacho vai ser cedido ao Rio Ave até ao final da temporada, num empréstimo sem opção de compra.

Camacho foi contratado ao Liverpool por 5 milhões de euros, mais 600 mil euros de comissão, o que dá um total de 5,6 milhões de euros. A este valor há que acrescentar 2 milhões de euros de bónus por objetivos, o que significa que o jogador pode custar aos cofres leoninos 7,6 milhões de euros.

O Liverpool ficou ainda com 20% numa futura venda.