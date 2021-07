Pedrão chega ao Portimonense por empréstimo do Palmeiras. A equipa do Algarve chegou a acordo com o clube brasileiro para a cedência do defesa central de 24 anos para as próximas duas temporadas.

Em cima da mesa está um empréstimo de dois anos com opção de compra, no entanto, a opção de compra apenas é válida até ao final do primeiro ano de empréstimo.

Recorde-se que na última temporada, Pedrão esteve emprestado ao Nacional da Madeira, onde participou em trinta e um jogos e marcou um golo.