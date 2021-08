As imagens da chegada de Lionel Messi a Paris 

O argentino Lionel Messi chegou esta terça-feira a Paris, em França, para finalizar a sua transferência para o Paris Saint-Germain.

Na chegada ao aeroporto Le Bourget, o internacional argentino acenou da janela do terminal às centenas de adeptos que o esperavam.

A confirmação da mudança foi feita esta terça-feira pelo pai do astro argentino, Jorge Messi. O jogador deverá assinar um contrato de dois anos.

Também o clube francês anunciou a chegada do avançado com um vídeo nas redes sociais, de 13 segundos, cheio de referências à carreira do argentino.

No clube francês, vai encontrar o amigo e antigo colega no FC Barcelona Neymar, Kylian Mbappé ou o português Danilo Pereira.

A chegada de Messi a Paris foi igualmente saudada por Neymar, com o brasileiro a publicar na rede social Instagram um curto vídeo de ambos e a escrever "novamente juntos".

A despedida do FC Barcelona

O argentino de 34 anos despediu-se no domingo do FC Barcelona, 21 anos depois, numa cerimónia em Nou Camp em que não conseguiu evitar chorar, várias vezes, confessando estar a viver um momento "muito difícil".

Numa cerimónia em que recebeu enorme ovação da plateia, que incluía o plantel do FC Barcelona 2021/22, após as primeiras palavras e depois de responder às perguntas dos jornalistas, o argentino também abordou o futuro.

Apesar do "balde de água fria" que foi a não concretização do acordo que tinha para mais cinco anos, algo "triste e duro", Messi não deixou dúvidas: "A minha intenção foi ficar. Não foi possível e agora tenho de procurar o meu caminho e continuar a ganhar". Entre os objetivos está a 'Champions', que ganhou por quatro vezes no FC Barcelona: "Voltar a ganhar a Champions será um dos meus objetivos".

Para Messi ficar, Barcelona tinha de hipotecar diretos televisivos durante 50 anos

Na passada semana, o presidente do FC Barcelona garantiu que Messi aceitou negociar o ordenado para ficar, mas para manter o jogador o clube tinha de hipotecar os diretos televisivos durante 50 anos.

Messi sai porque o Barcelona não tem margem salarial para o manter e porque a Liga Espanhola não quer abrir uma exceção nas exigências do fair-play financeiro impostas a todos os clubes.

A recente auditoria mostrou um cenário ainda pior do que o esperado: a dívida do Barcelona é superior a mil milhões de euros e a massa salarial representa 110% das receitas do clube.

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira vez de clube depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao 'Barça' quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.