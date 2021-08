Doze anos depois, Ronaldo está de regresso ao Manchester United

Cristiano Ronaldo está de regresso ao Manchester United. O jogador aterrou em Lisboa esta sexta-feira, pouco depois de ter deixado Turim. De manhã, Ronaldo ainda esteve no centro de estágio da Juventus, saindo antes do treino começar.

Ao final da manhã deixou Turim, a bordo do seu jato privado. Nessa altura, já a imprensa avançava que o empresário Jorge Mendes estaria em conversações com Manchester City e Manchester United, para negociar a transferência do jogador.

Ronaldo aterrou em Lisboa às 16:00. No exterior esperavam-no jornalistas e adeptos, mas Ronaldo não desfez o mistério.

Pouco antes das 17:00, já Ronaldo seguia para a Avenida da Liberdade, o Manchester United confirmou, no Twitter, a contratação do craque português. O clube diz que chegou a acordo com a Juventus para a transferência.