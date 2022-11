Impasse na transferência de Ricardo Horta para o Benfica: o que está em causa

A transferência de Ricardo Horta do Sporting de Braga para o Benfica continua num impasse, quando faltam duas semanas para o fecho do mercado.

Em causa estão os valores e as percentagens do passe do avançado, de 27 anos. Segundo o jornal Record, o Málaga quer receber 5,8 milhões de euros, correspondentes aos 33% dos 17,5 milhões de euros oferecidos pelo Benfica.

De acordo com o diretor-desportivo do clube espanhol, a percentagem do passe que o clube detém é de 67%. Contudo, a verba correspondente a essa percentagem terá de ser distribuída por outras partes que têm o passe do internacional português. Assim, o Málaga ficará com os referidos 33%.