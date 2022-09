Samuel Portugal diz que a exigência de Sérgio Conceição é para o bem do FC Porto

O guarda-redes brasileiro Samuel Portugal abandonou o Portimonense para rubricar um contrato de cinco épocas com o FC Porto, oficializaram os campeões nacionais de futebol, apresentando o quarto reforço para 2022/23.

"Estou muito grato por ter sido reconhecido o meu trabalho e por chegar a um (clube) grande como o FC Porto. Para chegar aqui, foi bastante difícil. Trabalhei arduamente, focado e determinado, com a consciência de que tudo tinha um propósito. Agradeço a Deus por ter chegado aqui e é mais um objetivo cumprido na carreira. Tenho vários, mas agora é um passo de cada vez, sempre focado em busca de novos objetivos", vincou o jogador, que assinou até 2027, em declarações reproduzidas no sítio oficial dos 'azuis e brancos' na Internet.

O 'guardião', de 28 anos, foi preponderante durante as últimas duas temporadas para a manutenção na I Liga dos algarvios, aos quais tinha chegado em 2019, contando 25 encontros pela equipa de sub-23, antes de totalizar mais 65 com a formação principal.

"Espero muito trabalho. Falei com o 'mister' (Sérgio Conceição) por telefone e amanhã (sexta-feira) vou conhecê-lo. Sei que a exigência dele é para o bem deste clube e para irmos atrás de títulos. Gosto disso e quero que nos juntemos todos em prol do FC Porto", apelou, justificando a escolha do número '94' na camisola com a sua data de nascimento.

Com formação dividida entre Coritiba e Júnior Team, Samuel Portugal começou a alinhar no Brasil por Metropolitano, Portuguesa, Água Santa e Anápolis, para passar agora a concorrer com Diogo Costa, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo pela baliza do FC Porto.

"O Diogo (Costa) é um grande guarda-redes, que se tem vindo a destacar na I Liga e na seleção (portuguesa) , e o Cláudio Ramos também tem excelentes qualidades, mas não conheço o Francisco Meixedo. Quero acrescentar e quem ganha é o FC Porto", reiterou.

De acordo com a imprensa portuguesa, os 'dragões' irão pagar cerca de quatro milhões de euros (ME) ao Portimonense pela contratação do sucessor do 'guardião' argentino Agustín Marchesín, que rumou em 02 de agosto aos espanhóis do Celta de Vigo, depois de ter perdido a titularidade para o internacional português Diogo Costa em 2021/22.

Samuel Portugal é o quarto reforço oficializado pelo FC Porto para 2022/23, depois do defesa David Carmo (ex-Sporting de Braga, por 20 ME), do médio André Franco (ex-Estoril Praia, por quatro ME) e do avançado Gabriel Veron (ex-Palmeiras, por 10,5 ME).

Os 'dragões', que ocupam a terceira posição da I Liga, com nove pontos, três abaixo do líder isolado Benfica, vão medir forças com o Gil Vicente, 12.º classificado, com cinco, no sábado, às 20:30, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da quinta jornada da prova.