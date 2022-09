Cristiano Ronaldo poderá protagonizar a “transferência mais bombástica do século” com a ajuda de Jorge Jesus, diz esta sexta-feira o site turco Ajansspor. De acordo com o portal, o treinador português estará a ajudar nas conversações para Ronaldo rumar ao Fenerbahçe.

O mercado de transferências continua aberto na Turquia e é de lá que chegam rumores sobre uma alegada transferência de Ronaldo para o clube comandado por Jorge Jesus.

De acordo com portal turco, o presidente do Fenerbahçe, Ali Koc, “chegou a um acordo de princípio com Ronaldo” com a ajuda Jorge Jesus, que terá sido decisivo na conversa.

Segundo a publicação, o ex-treinador do Flamengo terá convencido o craque português a sair do Manchester United para rumar à Turquia, estando ainda por afinar os últimos pormenores da transferência.

Recorde-se que o mercado de transferências europeu já fechou, mas na Turquia só encerra a 8 de setembro.

Na quinta-feira, o treinador do Manchester United tinha posto o que se achava ser um ponto final às dúvidas sobre o futuro de Ronaldo, afirmando que o craque continua a fazer parte dos planos do clube, até porque os “red devils” precisam de “jogadores de qualidade para manter a consistência”.