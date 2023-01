Oficial: Pizzi é o novo reforço do SC Braga

“Pizzi é mais uma opção para a equipa liderada pelo mister Artur Jorge", escrevem os minhotos no site oficial .

O SC Braga oficializou esta segunda-feira a contratação de Pizzi. O médio de 33 anos rescindiu com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, e assinou contrato com o SC Braga até 2024.

Pizzi fez a formação no Mãe D'Água e no Bragança, de onde é natural, antes de representar, ainda nos juniores, o SC Braga, que o emprestou ao Ribeirão, Sporting da Covilhã e Paços de Ferreira.

Em 2011/12, o SC Braga transferiu o jogador para o Atlético de Madrid, que nas épocas seguintes o emprestou ao Deportivo da Corunha e ao Espanyol, até chegar ao Benfica em 2014/15.

Recorde-se que Pizzi rumou aos Emirados Árabes Unidos em julho de 2022, na sequência da saída do Benfica, clube com o qual ainda tinha contrato até ao final da época 2022/23, por não entrar nos planos do alemão Roger Schmidt.