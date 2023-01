João Cancelo oficializado no Bayern de Munique

A notícia circulava há vários dias e agora confirmou-se. Os bávaros oficializaram a chegada do português através das suas redes sociais.

O internacional português de 28 anos chega ao campeão alemão proveniente do Manchester City. O lateral vai envergar a camisola do clube de Munique até ao final da presente temporada.

O diretor desportivo da equipa, citado pelo site oficial dos alemães, garantiu que a estrutura do clube “está muito feliz” por contar com os serviços do atleta.

“ O João é um jogador que temos vindo a pensar há já algum tempo, porque apreciamos muito as suas qualidades. Ele é o que se encaixa melhor no nosso sistema com o seu estilo de jogo e dinamismo atacante. A sua mentalidade e experiência encaixam muito bem na nossa equipa. Estou convencido de que o João nos ajudará nas próximas semanas e meses, onde queremos ganhar títulos”, revelou Hasan Salihamidzic.

Cancelo pode assinar em definitivo

O novo camisola 22 do Bayern poderá assinar em definitivo pelo emblema da Bundesliga, visto que o negócio inclui uma cláusula de compra que se deverá situar nos 70 milhões de euros.

Cancelo já falou como jogador dos alemães e teceu elogios ao novo clube e aos companheiros de equipa.