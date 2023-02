Pedro Porro já é jogador do Tottenham

"Estamos extremamente felizes por anunciar a contratação de Pedro Porro, proveniente do Sporting. O lateral direito vai juntar-se ao clube por empréstimo até final da época, com a obrigação de a transferência se tornar definitiva no verão. Porro vai utilizar o número '23'", informou o Tottenham, em comunicado emitido no site oficial.

Pedro Porro é o novo reforço do Tottenham, anunciou o clube inglês esta terça-feira. O jogador sai por 47,5 milhões de euros e o Tottenham cede ainda 15% do passe de Marcus Edwards.

Contudo, nem o Tottenham nem o Sporting divulgaram o valor da cláusula de compra que terá de ser exercida pelos 'spurs' no final da época.

O lateral foi depois emprestado por duas épocas ao Sporting, com os 'leões' a comunicaram a 16 de maio de 2022 que tinham acionado a opção de compra do internacional espanhol - prevista em 8,5 milhões de euros -, que assinou até 2025 com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

O jogador conseguiu fazer 98 jogos, tendo marcado 12 golos.

Pedro Porro, de 23 anos, tem sido um dos elementos determinantes na equipa de Rúben Amorim, com golos e assistências, tendo conquistado um campeonato e duas Taças da Liga. Neste período, o Sporting conquistou também a Supertaça, em 2021, mas o lateral não alinhou devido a lesão.

O novo desafio na carreira do defesa é o Tottenham, atual quinto classificado da Liga inglesa, com o jogador a representar o segundo clube inglês da carreira, apesar de nunca ter alinhado pela equipa do Manchester City.