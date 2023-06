Mercado de transferências

Oficial: Uribe deixa o FC Porto rumo ao Qatar

Instagram/ Uribe

Uribe despede-se do clube com o título da Taça de Portugal, conquistado este domingo frente ao SC Braga. O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, lamentou a saída e falou num “contrato fabuloso” que tirou o médio dos “dragões”.