Benfica prolonga empréstimo de Gonçalo Guedes, Sporting procura avançado

O Benfica e o Wolverhampton estarão muito perto de chegar a acordo por mais um ano de empréstimo de Gonçalo Guedes. O avançado que chegou ao Estádio da Luz em janeiro está a recuperar de uma lesão e entra nos planos de Roger Schmidt para a próxima época.

Gonçalo Guedes tem contrato com o Wolverhampton até 2027 e o clube inglês quer que o jogador recupere os índices físicos e se valorize na Luz. Estará até disposto a assegurar parte do ordenado do avançado, sendo o resto suportado pleo Benfica.

No Porto, Diogo Costa, eleito melhor guarda-redes da última época, tem vários pretendentes. O Chelsea é o mais recente.

Além de Diogo Costa, também Otávio desperta interessados como o Nápoles e o Inter, mas o FC Porto estará irredutível. O médio só sai pela cláusula de 40 milhões de euros.

Quanto ao Sporting, procura um avançado, mas para já, fala-se de um lateral de 22 anos. Milan van Ewijk está na Geórgia com a seleção de sub-21 dos Países Baixos. O clube leonino estará disposto a pagar 5 milhões de euros pelo jogador e viajará para a Geórgia para ver o lateral em campo.

No mercado internacional, Rúben Neves foi confirmado no Al-Hilal por um dirigente da Liga Saudita, que até lançou o interesse em Bernardo Silva e Mohammed Salah.