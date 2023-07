João Félix em Paris? Internacional português deve deixar o Atlético este verão

Ao que tudo indica, João Félix não vai mesmo ficar no Atlético de Madrid. O Paris Saint-Germain pode ser o próximo clube do internacional português.

São vários os indícios de que João Félix não vai continuar. O mais recente foi o anúncio do clube espanhol em devolver o número 7 a Antoine Griezmann - o mesmo número que Félix herdou quando o francês rumou ao Barcelona no mesmo ano da contratação do português.

O interesse do PSG e as exigências do Atlético

João Félix jogou metade da época passada no Chelsea, em Inglaterra, um destino que agrada ao avançado. Mas de Espanha chegam as informações que o destino mais provável será o milionário clube da capital francesa.

De acordo com o AS, ter Luis Enrique como treinador é do agrado do português, mas também a aposta na luta pela Liga dos Campeões e o reencontro com companheiros da seleção, como Danilo, Nuno Mendes, Vitinha e Renato Sanches

No entanto, o Atlético de Madrid quer vender o jogador formado no Benfica, recusando outro empréstimo, e não por menos de 100 milhões de euros.

Recorde-se que em 2019, João Félix, que tem contrato até 2027, custou aos “colchoneros” mais de 120 milhões de euros.

Mbappé de saída?

Do lado do PSG, o clube francês ainda tem vários dossiers por resolver.

O mais delicado prende-se com a continuidade de Kylian Mbappé, que pode rumar ao Real Madrid ainda este verão.