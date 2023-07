Lesão ou burocracia? Lateral espanhol Carmona já não vai ser jogador do Sporting

O Sporting preparava-se para contratar o internacional sub-21 espanhol José Ángel Carmona, mas o negócio caiu quando o jogador já estava em Portugal.

Diretamente do Sevilha, o jovem lateral era o escolhido para o lugar que Pedro Porro deixou e seria o concorrente direto de Ricardo Esgaio, no entanto o negócio caiu, depois dos exames médicos.

De acordo com os “leões”, Carmona não chumbou nos testes médicos, no entanto foi detetada uma lesão muscular que o impedia de se juntar de imediato à turma de Amorim e de treinar a 100% perdendo, assim, um período da pré-temporada. E foi por esta razão que o Sporting optou por procurar outra solução no mercado.

Fonte próxima do jogador garante que a situação nada tem a ver com a forma física ou com exames médicos, mas que terá havido um desentendimento de última hora entre o Sporting e o Sevilha o que levou a que o negócio caísse. Ou seja, o problema com a transferência é burocrático ou financeiro e não médico.

Sporting vai continuar no mercado para preencher a vaga deixada por Pedro Porro até lá prepara-se para apresentar o avançado Gyökeres.

A apresentação do novo reforço leonino deve acontecer na quinta-feira.