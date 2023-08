Otávio a caminho do Al Nassr, será a maior venda de sempre do FC Porto

O médio Otávio está a caminho do Al Nassr, na Arábia Saudita, e vai falhar já este domingo a partida do FC Porto frente ao Farense. O negócio será o maior de sempre da história do FC Porto.

Otávio vai assinar um contrato válido por três épocas e receber, por temporada, 13 milhões de euros líquidos. O clube saudita vai dar pelo médio 60 milhões de euros, dos quais uma verba de cerca de 20 milhões de euros é paga já ao FC Porto.

O resto do valor será pago em duas tranches. Otávio vai, assim, tornar-se a maior venda de sempre da história do FC Porto.

Este sábado o médio já não treinou com o restante plantel portista. Os dragões recebem no domingo o Farense, em jogo da Primeira Liga com arranque marcado para as 18:00.