"Resultado justo mas podia ser mais dilatado", diz Fernando Santos

A seleção portuguesa de futebol, que estreou Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão, venceu este sábado por 3-0 na receção ao Qatar, num encontro particular, disputado no Estádio Algarve.

No fim do jogo, Fernando Santos comentou as estreias na equipa. O selecionador nacional considera que os jogadores corresponderam às expectativas e que Portugal podia ter marcado mais golos.

A formação das quinas, que este sábado perdeu para a Sérvia a liderança do Grupo A europeu de apuramento para o Mundial2022, volta a jogar na terça-feira, recebendo o Luxemburgo, novamente no Algarve, em jogo de qualificação.