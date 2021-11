Mundial 2022: encontro entre Portugal e Sérvia com lotação esgotada

O encontro entre Portugal e Sérvia, do Grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial 2022, agendado para domingo, terá lotação esgotada no Estádio da Luz, em Lisboa, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A Seleção Nacional vai voltar a contar com forte apoio dos portugueses no encontro com a Sérvia, agendado para o próximo domingo, pelas 19h45, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, naquele que será o último encontro da fase de qualificação para o Mundial2022", assinalou o organismo, no sítio oficial na Internet.

Apesar dos bilhetes colocados à venda nas lojas Continente já estarem "esgotados", a FPF indica que "ainda existe um número limitado de ingressos disponíveis para acompanhar o jogo", denominados de 'bronze e vip seats'.

Na nota, a FPF aconselha "os detentores de bilhetes a deslocarem-se para o Estádio do Sport Lisboa e Benfica de forma atempada de modo a evitar filas de espera, lembrando ainda que as portas do recinto desportivo abrem às 17:15".

Portugal, segundo classificado, com 16 pontos, menos um ponto (e menos um jogo), e a líder Sérvia são as únicas seleções com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (seis), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

Portugal se vencer ou empatar esta quinta-feira em Dublin, só precisa de pontuar face à Sérvia para se qualificar diretamente e, se perder com os irlandeses, necessita de bater os sérvios.

