Fernando Santos assume responsabilidade pela derrota e continua a acreditar no apuramento

Fernando Santos assumiu a responsabilidade depois de Portugal falhar o acesso direto ao Mundial 2022. O selecionador nacional pediu desculpas aos portugueses e acredita que a equipa vai conseguir o apuramento através do play-off.

Portugal perdeu este domingo por 2-1 com a Sérvia e falhou a qualificação direta para o Mundial 2022 no Qatar, tendo de recorrer aos play-offs.

No sorteio dos 'play-offs', marcado para 26 de novembro, as seleções vão ser divididas em três 'caminhos', e em cada qual serão jogadas meias-finais e final, com o vencedor de cada um a qualificar-se para a fase final: três, de 12 seleções.

Nas meias-finais, em 24 e 25 de março de 2022, os cabeças de séries vão jogar em casa numa eliminatória a um só jogo e, nas finais, também em jogo único, em 28 e 29 de março, o anfitrião será sorteado.

► Especial MUNDIAL DE FUTEBOL

Saiba mais